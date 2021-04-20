Автоэксперт рассказал о правилах безопасного вождения во время дождя

Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников рассказал в беседе с RT о правилах безопасного управления автомобилем во время дождя.

Мельников объяснил, что главный риск для водителя в дождливую погоду — это ухудшение сцепления машины с дорогой, связанное с тем, что дорожная поверхность становится влажной.

«Чтобы минимизировать возможность нештатной ситуации, нужно снижать скорость: при более высокой скорости сложнее справиться с такой нештатной ситуацией... Важно соблюдать дистанцию. Если сделать больший задел между впередиидущим автомобилем и своей машиной, то будет больше возможностей отреагировать на нештатную ситуацию», — рассказал эксперт.

Он также призвал водителей проверить ряд комплектующих элементов автомобиля перед поездкой в дождь.

«Важно проверить состояние шин, которые собственно и сцепляются с дорогой. Если резина изношенная, то риск возникновения нештатной ситуации достаточно велик... Также стоит проверить, как работают все сигналы автомобиля: свет фар достаточно яркий, горят стоп-сигналы — работают все элементы, показывающие, куда вы едете. Таким образом вы гарантируете, что вас будет видно», — объяснил специалист.

По словам Мельникова, для пешеходов основная рекомендация — это правильный выбор одежды.

«Самая значимая рекомендация пешеходу — это обозначать себя максимально ярко. Многие во время дождя начинают носить тёмную одежду, но в таком случае пешехода не будет видно, он будет плохо различим в свете фар», — добавил автоэксперт.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москве начинается рекордный дождь, которого не было 73 года, он продлится в течение суток, за которые выпадет до половины месячной нормы осадков.