В Москве за сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков

В Москве начинается рекордный дождь, которого не было 73 года, он продлится в течение суток, за которые выпадет до половины месячной нормы осадков.

«В Москве начался дождь, который продолжится в ближайшие 24 часа», — цитирует РИА Новости ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, с 15:00 20 апреля по 15:00 21 апреля выпадет до 23 мм осадков, что составляет примерно половину месячного объёма.

Он отметил, что наиболее интенсивные дожди прогнозируются 21 апреля в период с 03:00 до 09:00.

Синоптик уточнил, что таких сильных осадков в Москве не было минимум с 1948 года.

Ранее в МЧС России предупредили, что в столице ожидается дождь с мокрым снегом, который продлится с 15:00 20 апреля до 12:00 21 апреля.