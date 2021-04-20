В Москве за сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков

Короткая ссылка
В Москве начинается рекордный дождь, которого не было 73 года, он продлится в течение суток, за которые выпадет до половины месячной нормы осадков.
В Москве за сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков
  • © Никеричев Андрей
  • АГН «Москва»

«В Москве начался дождь, который продолжится в ближайшие 24 часа», — цитирует РИА Новости ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, с 15:00 20 апреля по 15:00 21 апреля выпадет до 23 мм осадков, что составляет примерно половину месячного объёма.

Он отметил, что наиболее интенсивные дожди прогнозируются 21 апреля в период с 03:00 до 09:00.

Синоптик уточнил, что таких сильных осадков в Москве не было минимум с 1948 года.

Ранее в МЧС России предупредили, что в столице ожидается дождь с мокрым снегом, который продлится с 15:00 20 апреля до 12:00 21 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить