Автоэксперт дал советы по покупке семейной машины

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Автоэксперт Антон Шапарин дал советы по покупке семейной машины.
Автоэксперт дал советы по покупке семейной машины
  • Pixabay

В беседе с Nation News он выразил мнение, что можно обратить внимание на программу «Первый автомобиль». Госпрограмма призвана продвинуть отечественный автопром.

«Граждане России, приобретающие машину впервые, могут получить скидку 10%. Для жителей Дальнего Востока скидка по программе составляет 25%. Под неё попадают автомобили стоимостью до 1,5 млн», — уточнил эксперт.

Шапарин также напомнил о программе «Семейный автомобиль», которая рассчитана на граждан, имеющих хотя бы одного несовершеннолетнего ребёнка. По ней предоставляется скидка от 10 до 25%.

«Таким образом, в данной ценовой категории разумнее рассмотреть покупку авто с господдержкой», — добавил эксперт.

Ранее, как сообщала газета «Известия», средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России в 2020 году составила 550 тыс. рублей, что на 10% превышает показатель 2019-го.

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