Путин подписал закон о правилах участия физлиц-иноагентов в выборах

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому кандидаты, которые получают финансовую поддержку из-за рубежа, должны сообщать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, смогут участвовать в выборах, но будут обязаны информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитационную продукцию.

Отмечалось, что документ вводит новое понятие — «лицо, аффилированное с иноагентом».

В феврале был принят законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.