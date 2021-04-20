Путин подписал закон о правилах участия физлиц-иноагентов в выборах
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Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, смогут участвовать в выборах, но будут обязаны информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитационную продукцию.
Отмечалось, что документ вводит новое понятие — «лицо, аффилированное с иноагентом».
В феврале был принят законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.