Госдума приняла закон о правилах участия физлиц-иноагентов в выборах
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Государственной думы.
Как уточняется, закон вводит новое понятие — «лицо, аффилированное с иноагентом».
«Им будет считаться кандидат, который за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании на соответствующих выборах входит либо входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента, иного лица, включённого в реестр иностранных СМИ-иноагентов», — отметили в нижней палате парламента.
Аффилированными также будут считаться те, кто входил или входит в состав органов НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения либо являлся его учредителем, руководителем или работником, а также лица, которые занимаются политической деятельностью и получали при этом деньги или имущество от иноагентов.
Сведения о том, что кандидат является физлицом-иноагентом либо аффилирован с иноагентом, должны будут включаться в подписные листы, а также указываться при информировании о кандидатах, также как в сетевых изданиях и в СМИ.
В феврале был принят законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.