Госдума приняла закон о правилах участия физлиц-иноагентов в выборах

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, смогут участвовать в выборах, но будут обязаны информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитационную продукцию.

Об этом говорится на сайте Государственной думы.

Как уточняется, закон вводит новое понятие — «лицо, аффилированное с иноагентом».

«Им будет считаться кандидат, который за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании на соответствующих выборах входит либо входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента, иного лица, включённого в реестр иностранных СМИ-иноагентов», — отметили в нижней палате парламента.

Аффилированными также будут считаться те, кто входил или входит в состав органов НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения либо являлся его учредителем, руководителем или работником, а также лица, которые занимаются политической деятельностью и получали при этом деньги или имущество от иноагентов.

Сведения о том, что кандидат является физлицом-иноагентом либо аффилирован с иноагентом, должны будут включаться в подписные листы, а также указываться при информировании о кандидатах, также как в сетевых изданиях и в СМИ.

В феврале был принят законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.