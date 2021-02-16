Госдума приняла закон о штрафах за нарушения деятельности НКО-иноагентов
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Госдумы.
Согласно документу, распространение в СМИ или интернет-издании информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалах без соответствующей маркировки о его особом статусе будет наказываться штрафом.
Для физических лиц он будет установлен в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.
При этом вносимые в КоАП поправки разрешают также конфискацию предмета административного правонарушения.
Аналогичные штрафы предусмотрены и за распространение информации в СМИ об НКО или общественном объединении, включённых в реестр иноагентов, без специальной маркировки.
Вместе с этим отмечается, что за производство НКО-иноагентом материалов и их распространение, в том числе через СМИ или интернет, без специальной маркировки предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
В декабре 2020 года сообщалось, что в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, входят 12 СМИ.