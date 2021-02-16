Госдума приняла закон о штрафах за нарушения деятельности НКО-иноагентов

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.

Об этом говорится на сайте Госдумы.

Согласно документу, распространение в СМИ или интернет-издании информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалах без соответствующей маркировки о его особом статусе будет наказываться штрафом.

Для физических лиц он будет установлен в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

При этом вносимые в КоАП поправки разрешают также конфискацию предмета административного правонарушения.

Аналогичные штрафы предусмотрены и за распространение информации в СМИ об НКО или общественном объединении, включённых в реестр иноагентов, без специальной маркировки.

Вместе с этим отмечается, что за производство НКО-иноагентом материалов и их распространение, в том числе через СМИ или интернет, без специальной маркировки предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В декабре 2020 года сообщалось, что в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, входят 12 СМИ.