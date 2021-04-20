Володин предложил внести поправки о запрете второго гражданства помощникам депутатов

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести изменения в закон о статусе депутата и члена Совета Федерации, чтобы запретить иметь второе гражданство помощникам депутатов Госдумы.
Володин предложил внести поправки о запрете второго гражданства помощникам депутатов
  • © duma.gov.ru

«Нам правильно будет внести изменения в закон о статусе депутата, члена Совета Федерации. Мы здесь проявим солидарность всех фракций, внесём такие поправки, которые введут запрет (на второе гражданство. — RT) для помощников депутатов как штатных, так и на общественных началах», — цитирует РИА Новости Володина.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих. 

11 января правительство России поддержало соответствующий законопроект.

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