Володин предложил внести поправки о запрете второго гражданства помощникам депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести изменения в закон о статусе депутата и члена Совета Федерации, чтобы запретить иметь второе гражданство помощникам депутатов Госдумы.

«Нам правильно будет внести изменения в закон о статусе депутата, члена Совета Федерации. Мы здесь проявим солидарность всех фракций, внесём такие поправки, которые введут запрет (на второе гражданство. — RT) для помощников депутатов как штатных, так и на общественных началах», — цитирует РИА Новости Володина.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих.

11 января правительство России поддержало соответствующий законопроект.