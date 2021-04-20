В одной из школ Армавира потолок обрушился на детей
- © пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
«Потолок обвалился во время урока в кабинете на втором этаже», — говорится в сообщении портала «Юга.ру».
Отмечается, что три школьника были доставлены в больницу с ушибами и ссадинами.
Медики приняли решение госпитализировать двоих — мальчика и девочку девяти лет.
По факту случившегося прокуратура, управление образования Армавира и Следственный комитет начали проверки. На место выехал следователь, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что ветер сорвал кровлю с крыш поликлиники и школы в двух районах Приморского края, прокуратура начала проверку.