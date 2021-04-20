В Приморье сильный ветер сорвал кровлю на школе и поликлинике
- РИА Новости
«Сегодня в связи с сильными порывами ветра сорваны части кровли со зданий общеобразовательной школы поселка Рудный Кавалеровского района и поликлиники микрорайона «Горбуша» Дальнегорской центральной городской больницы. По данным фактам прокуроры Кавалеровского района и Дальнегорска организовали проверку», — приводит РИА Новости слова представителя краевого ведомства.
Как отмечает собеседник агентства, пострадавших нет.
В школе поселка Рудный обучаются 190 детей. Порывом ветра сорвало железную кровлю пристройки второго этажа здания школы.
В прокуратуре отметили, что часть шиферной кровли сорвало в правом крыле двухэтажного здания медицинского учреждения Дальнегорска.