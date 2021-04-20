В Приморье сильный ветер сорвал кровлю на школе и поликлинике

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Ветер сорвал кровлю с крыш поликлиники и школы в двух районах Приморского края, прокуратура начала проверку.
В Приморье сильный ветер сорвал кровлю на школе и поликлинике
  • РИА Новости

«Сегодня в связи с сильными порывами ветра сорваны части кровли со зданий общеобразовательной школы поселка Рудный Кавалеровского района и поликлиники микрорайона «Горбуша» Дальнегорской центральной городской больницы. По данным фактам прокуроры Кавалеровского района и Дальнегорска организовали проверку», — приводит РИА Новости слова представителя краевого ведомства.

Как отмечает собеседник агентства, пострадавших нет.

В школе поселка Рудный обучаются 190 детей. Порывом ветра сорвало железную кровлю пристройки второго этажа здания школы.

В прокуратуре отметили, что часть шиферной кровли сорвало в правом крыле двухэтажного здания медицинского учреждения Дальнегорска.

Ранее в Приморье выпустили штормовое предупреждение.

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