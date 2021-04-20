В Приморье выпустили штормовое предупреждение

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Приморские синоптики предупреждают об опасности: в ближайшие часы ожидается усиление ветра местами до 25—28 м/с. Явление будет носить кратковременный характер.
В Приморье выпустили штормовое предупреждение
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает vostokmedia.com.

По информации «Примпогоды», опасное явление будет наблюдаться в ближайшие несколько часов в континентальной части восточных районов Приморского края.

Во вторник, 20 апреля, со стороны Якутии к Хабаровскому краю сдвинулись циклонический вихрь и вторичный холодный фронт. Ожидается вторжение холодной воздушной массы — на побережьях и местами в континентальных районах края поднимется сильный ветер.

«Метеорологи Примгидромета распространили штормовое предупреждение об опасном явлении», — уточнили в «Примпогоде».

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, синоптик рассказал о потеплении в Пермском крае.

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