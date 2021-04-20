Кабмин утвердил программу поддержки коренных малочисленных народов в Арктике

Правительство утвердило программу господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике.

Как сообщается на сайте кабмина, соответствующий документ утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Развитие туризма и промышленности, субсидирование малого и среднего бизнеса, а также помощь в продвижении традиционной продукции на внутренний и внешний рынки предполагает программа государственной поддержки хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, которые проживают в Арктике», — говорится в сообщении.

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