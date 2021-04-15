В Росприроднадзоре сообщили о внеплановых проверках объектов в Арктике

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о планах проведения внеплановых проверок объектов в Арктической зоне в 2021 году.

«В рамках поручения заместителя председателя правительства России Виктории Валериевны Абрамченко планируется проведение внеплановых проверочных мероприятий в отношении объектов, расположенных в Арктической зоне России, при осуществлении деятельности которых может быть причинён вред окружающей среде, связанный с разливом нефти, нефтепродуктов и поступлением в окружающую среду иных загрязняющих веществ», — цитирует ТАСС Радионову.

По её словам, речь идёт об объектах 14 предприятий, семь из которых осуществляют добычу и переработку углеводородов.

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