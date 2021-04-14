Путин рассказал об исследованиях в Арктике

Российский лидер Владимир Путин на заседании президиума Русского географического общества рассказал об исследованиях в Арктике.

«Несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем на международной арене, исследования в Арктике, внимание к Арктике остаются неизменными», — цитирует РИА Новости Путина.

Он рассказал о разговоре с финским президентом Саули Ниинистё о работе в рамках Арктического совета, председательство в котором переходит к России.

Путин отметил, что шесть стран — членов совета достаточно плотно работают в рамках этой структуры.

«Арктика представляет интерес не только для стран Арктического совета, разумеется, потому что именно в этом регионе мира наиболее рельефно мы все наблюдаем климатические изменения, происходящие на планете в целом», — заявил президент.

По его словам, «там они наиболее очевидны, эти климатические изменения».

«И поэтому исследования в арктической зоне представляют интерес для всего человечества, без всякого сомнения», — добавил он.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН рассказал о перспективах развития Арктики.