Путин рассказал об исследованиях в Арктике

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Российский лидер Владимир Путин на заседании президиума Русского географического общества рассказал об исследованиях в Арктике.
Путин рассказал об исследованиях в Арктике
  • © РИА Новости / Вера Костамо

«Несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем на международной арене, исследования в Арктике, внимание к Арктике остаются неизменными», — цитирует РИА Новости Путина.

Он рассказал о разговоре с финским президентом Саули Ниинистё о работе в рамках Арктического совета, председательство в котором переходит к России.

Путин отметил, что шесть стран — членов совета достаточно плотно работают в рамках этой структуры.

«Арктика представляет интерес не только для стран Арктического совета, разумеется, потому что именно в этом регионе мира наиболее рельефно мы все наблюдаем климатические изменения, происходящие на планете в целом», — заявил президент.

По его словам, «там они наиболее очевидны, эти климатические изменения».

«И поэтому исследования в арктической зоне представляют интерес для всего человечества, без всякого сомнения», — добавил он.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН рассказал о перспективах развития Арктики.

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