Путин рассказал об исследованиях в Арктике
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«Несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем на международной арене, исследования в Арктике, внимание к Арктике остаются неизменными», — цитирует РИА Новости Путина.
Он рассказал о разговоре с финским президентом Саули Ниинистё о работе в рамках Арктического совета, председательство в котором переходит к России.
Путин отметил, что шесть стран — членов совета достаточно плотно работают в рамках этой структуры.
«Арктика представляет интерес не только для стран Арктического совета, разумеется, потому что именно в этом регионе мира наиболее рельефно мы все наблюдаем климатические изменения, происходящие на планете в целом», — заявил президент.
По его словам, «там они наиболее очевидны, эти климатические изменения».
«И поэтому исследования в арктической зоне представляют интерес для всего человечества, без всякого сомнения», — добавил он.
Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН рассказал о перспективах развития Арктики.