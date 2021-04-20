Пострадавшие при взрыве газа в Нижегородской области получат материальную компенсацию

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь всем жителям дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, где произошёл взрыв газа.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

«Жильцам дома, здоровью которых произошедшее не причинило вред, будет выплачено по 10 тыс. рублей. Получившим травмы выделим по 100 тыс. рублей», — заявил губернатор.

Он добавил, что в случае, «если спасатели обнаружат погибших, родственникам выплатят по 200 тыс. рублей».

Никитин отметил, что каждый случай будет рассмотрен индивидуально, с учётом материального ущерба и принятых решений по поводу последующего предоставления жилья.

На месте продолжают работать специалисты, организован оперативный штаб, идёт подготовка вертолёта санавиации.

Как стало известно ранее, в Нижегородской области в селе Маргуша произошёл взрыв газа в жилом доме.

Из-за взрыва произошло обрушение конструкций дома и начался пожар по всей площади, которая составляет около 1200 кв. м. Позднее открытое горение было ликвидировано.

СК возбудил уголовное дело по факту обрушения дома.