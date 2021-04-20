Под завалами дома в Нижегородской области спасли младенца

Грудного младенца достали живым из-под завалов жилого дома после взрыва газа в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, сообщает региональный Минздрав.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения, после взрыва в Дальнеконстантиновскую Центральную районную больницу были доставлены четверо детей, все они из одной семьи.

«Девочку 2,5 месяца вытащили из-под завала. У неё ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины, ушиб грудной клетки», — говорится в сообщении.

У мальчик 2,5 года обнаружена черепно-мозговая травма, ещё один ребенок получил травму правого голеностопного сустава. Четвёртый ребенок не получил никаких травм.

Как стало известно ранее, в Нижегородской области в селе Маргуша произошёл взрыв газа в жилом доме.

Из-за взрыва произошло обрушение конструкций дома и начался пожар по всей площади, которая составляет около 1200 кв. м.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил срочно оказать помощь жителям дома в Дальнеконстантиновском районе, где произошёл взрыв газа.

Прокуратура начала проверку.