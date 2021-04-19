Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в Нижегородской области

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Пресс-служба прокуратуры Нижегородской области сообщила, что проверка соблюдения действующего законодательства организована прокуратурой по факту взрыва газа в многоквартирном доме в селе Маргуша Нижегородской области.
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в Нижегородской области
  • РИА Новости

«Прокуратурой Дальнеконстантиновского района по поручению прокуратуры области по факту происшествия в посёлке Маргуша, где в многоквартирном доме произошёл хлопок газа, организована проверка соблюдения действующего законодательства», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как стало известно ранее, в Нижегородской области в селе Маргуша произошёл взрыв газа в жилом доме. По последним данным, пострадали три человека, ещё один может находиться под завалами.

Из-за взрыва произошло обрушение конструкций дома и начался пожар по всей площади, которая составляет около 1200 кв. м.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил срочно оказать помощь жителям дома в Дальнеконстантиновском районе, где произошёл взрыв газа.

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