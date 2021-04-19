В Нижегородской области рассказали о травмах пострадавших при взрыве

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Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщила, что один из пострадавших при взрыве газа в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области получил ожоги лица и плеча и черепно-мозговую травму, ещё двое — переломы позвоночника.
В Нижегородской области рассказали о травмах пострадавших при взрыве
  • РИА Новости

«Прибывший на место ЧП министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что, по предварительным данным, среди пострадавших один получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, второй госпитализирован с переломом позвоночника и рёбер в травмоцентр Арзамаса, третий пострадавший — предварительно, с переломом позвоночника — госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Состояние остальных оценивают врачи бригад скорой помощи», — говорится в сообщении.

На месте ЧП работают бригады Нижегородского территориального центра медицины катастроф, а также специалисты-медики из Дальнего Константинова и Перевоза.

Как стало известно ранее, в Нижегородской области в селе Маргуша произошёл взрыв газа в жилом доме. По последним данным, пострадали три человека, ещё один может находиться под завалами.

Из-за взрыва произошло обрушение конструкций дома и начался пожар по всей площади, которая составляет около 1200 кв. м.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил срочно оказать помощь жителям дома в Дальнеконстантиновском районе, где произошёл взрыв газа.

Прокуратура начала проверку.

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