В Нижегородской области рассказали о травмах пострадавших при взрыве
- РИА Новости
«Прибывший на место ЧП министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что, по предварительным данным, среди пострадавших один получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, второй госпитализирован с переломом позвоночника и рёбер в травмоцентр Арзамаса, третий пострадавший — предварительно, с переломом позвоночника — госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Состояние остальных оценивают врачи бригад скорой помощи», — говорится в сообщении.
На месте ЧП работают бригады Нижегородского территориального центра медицины катастроф, а также специалисты-медики из Дальнего Константинова и Перевоза.
Как стало известно ранее, в Нижегородской области в селе Маргуша произошёл взрыв газа в жилом доме. По последним данным, пострадали три человека, ещё один может находиться под завалами.
Из-за взрыва произошло обрушение конструкций дома и начался пожар по всей площади, которая составляет около 1200 кв. м.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил срочно оказать помощь жителям дома в Дальнеконстантиновском районе, где произошёл взрыв газа.
Прокуратура начала проверку.