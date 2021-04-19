Путин обсудил с кабмином социальную и инфраструктурную темы перед посланием

Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение двух дней проводит совещания по подготовке своего послания Федеральному собранию, в том числе переговоры с главой правительства, некоторыми вице-премьерами и министром финансов. Он сообщил, что социальные вопросы и развитие инфраструктуры станут важными темами в его послании Федеральному Собранию.

«Мы с вами сегодня в разных форматах практически целый день занимались подготовкой послания президента к Федеральному собранию. И вчера с некоторыми коллегами разговаривал, и сегодня — уже по несколько раз — с председателем правительства, с некоторыми вице-премьерами, с министром финансов», — сказал Путин.

Он отметил, что участники этих совещаний в целом подходят к тому, чтобы «договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям».

К таким направлениям Путин отнёс социальную сферу, проекты инфраструктурного развития.

Он призвал участников совещания провести промежуточный итог, чтобы завтра «в ходе совместной работы поставить окончательную точку».

Также Путин заявил о необходимости достигнуть максимального результата с точки зрения развития экономики и эффективно использовать каждый рубль.

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля.