Путин обсудил с кабмином социальную и инфраструктурную темы перед посланием
«Мы с вами сегодня в разных форматах практически целый день занимались подготовкой послания президента к Федеральному собранию. И вчера с некоторыми коллегами разговаривал, и сегодня — уже по несколько раз — с председателем правительства, с некоторыми вице-премьерами, с министром финансов», — сказал Путин.
Он отметил, что участники этих совещаний в целом подходят к тому, чтобы «договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям».
К таким направлениям Путин отнёс социальную сферу, проекты инфраструктурного развития.
Он призвал участников совещания провести промежуточный итог, чтобы завтра «в ходе совместной работы поставить окончательную точку».
Также Путин заявил о необходимости достигнуть максимального результата с точки зрения развития экономики и эффективно использовать каждый рубль.
Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля.