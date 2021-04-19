Путин заявил о необходимости эффективно использовать каждый рубль в экономике

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости достигнуть максимального результата с точки зрения развития экономики и эффективно использовать каждый рубль.

Об этом Путин сказал на совещании по подготовке послания Федеральному собранию.

«Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех, которые нуждаются в поддержке со стороны государства. И чтобы мы рачительно отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошёл на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться», — приводит РИА Новости его слова.

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля.