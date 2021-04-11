Песков: Путин сам дорабатывает послание парламенту до последних минут

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Президент России Владимир Путин сам пишет послание Федеральному собранию и порой дорабатывает его до последних минут, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что некоторые заявления являются сенсационными даже для тех, кто участвовал в подготовке.
Песков: Путин сам дорабатывает послание парламенту до последних минут
  • РИА Новости

«Разумеется, рождается вот этот объёмный материал, объёмный текст речи президента, но, как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Так что иногда во время оглашения послания те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слушают вместе с остальными, отметил Песков.

«Поскольку это послание президента, то и он является автором. И до последней минуты, вот до последней ночи он, естественно, обдумывает. И если он считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу, самостоятельно», — сказал представитель Кремля.

При этом президент с лёгкостью пользуется рукописным вариантом речи, добавил он.

Также Песков рассказал, что послание президента Федеральному собранию в этом году будет «постковидным».

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