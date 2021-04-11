Песков: Путин сам дорабатывает послание парламенту до последних минут
- РИА Новости
«Разумеется, рождается вот этот объёмный материал, объёмный текст речи президента, но, как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Так что иногда во время оглашения послания те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слушают вместе с остальными, отметил Песков.
«Поскольку это послание президента, то и он является автором. И до последней минуты, вот до последней ночи он, естественно, обдумывает. И если он считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу, самостоятельно», — сказал представитель Кремля.
При этом президент с лёгкостью пользуется рукописным вариантом речи, добавил он.
Также Песков рассказал, что послание президента Федеральному собранию в этом году будет «постковидным».