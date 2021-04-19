Группа катеров Тихоокеанского флота провела учения в заливе Петра Великого

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Группа катеров Тихоокеанского флота провела учения, в ходе которых отработала удар крылатыми противокорабельными ракетами «Москит» по отряду кораблей условного противника.
Группа катеров Тихоокеанского флота провела учения в заливе Петра Великого
  • © РИА Новости / Виктор Чернов

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу флота.

В заливе Петра Великого военнослужащие выполнили весь алгоритм боевого применения комплекса, кроме фактического пуска.

Экипажи также провели занятие по противовоздушной обороне, постановке радиоэлектронных помех, налаживанию связи. Кроме того, они произвели совместное тактическое маневрирование.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

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