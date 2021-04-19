Психолог рассказал, кто может быть подвержен профессиональному выгоранию

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Доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов рассказал, кто может быть подвержен профессиональному выгоранию.
Психолог рассказал, кто может быть подвержен профессиональному выгоранию
  • © РИА Новости

«Известно, что в наибольшей степени выгоранию подвержены социономические профессии типа «человек — человек»: врачи, учителя, соцработники, педагоги, особенно когда приходится иметь дело с неблагополучными «клиентами», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, ещё одна категория — когда нет профилактических мероприятий, поскольку далеко не каждый понимает, что такое профессиональное выгорание, какие могут быть последствия.

Как считает Моргунов, нужно знакомить людей с этим явлением, объяснять, почему это происходит, какие могут быть симптомы.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое международной компанией Hays совместно с сервисом «Хабр Карьера» и FutureToday, сообщала, что 75% профессионалов в 2020 году испытывали синдром выгорания или сталкивались с выгоранием среди коллег и знакомых.

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