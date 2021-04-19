В Свердловской области 54 педагога получили выплаты по программе «Земский учитель»

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Выплату компенсации в сумме 1 млн рублей получили 54 преподавателя, которые были трудоустроены по программе «Земский учитель» в Свердловской области в 2020 году.
В Свердловской области 54 педагога получили выплаты по программе «Земский учитель»
  • © zemteacher.apkpro.ru

Об этом пишет tagilcity.ru.

В 2020 году в регионе было запланировано финансирование для 54 учителей. В 2021 году будут приняты на работу 48 педагогов, заявки пока обрабатываются.

Методист Министерства образования Свердловской области Юлия Подкорытова пояснила, что по программе участникам выплачивается только компенсация, остальные привилегии предоставляет муниципалитет на своё усмотрение.

Как передавал телеканал «360», в январе в Подмосковье начали принимать заявки на участие в программе «Земский учитель».

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