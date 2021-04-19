Песков оценил иск прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал иск прокуратуры в суд о признании ФБК* экстремистской организацией.

Он отметил, что прокуратура выполняет свои функции.

«Они борются с беззаконием, они борются с экстремизмом, в том числе с разными проявлениями экстремизма, и выполняют свои функции», — приводит его слова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что «есть позиция прокуратуры, есть призыв, озвученный прокуратурой».

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан** и общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

19 апреля в Мосгорсуде сообщили, что зарегистрировали соответствующий иск.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.