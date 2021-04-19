Песков оценил иск прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией
- РИА Новости
Он отметил, что прокуратура выполняет свои функции.
«Они борются с беззаконием, они борются с экстремизмом, в том числе с разными проявлениями экстремизма, и выполняют свои функции», — приводит его слова РИА Новости.
Представитель Кремля добавил, что «есть позиция прокуратуры, есть призыв, озвученный прокуратурой».
16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан** и общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями.
19 апреля в Мосгорсуде сообщили, что зарегистрировали соответствующий иск.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.