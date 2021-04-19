В МВД рассказали о ситуации с IT-преступлениями

В Министерстве внутренних дел России рассказали о ситуации с преступлениями в IT-сфере.

«В I квартале текущего года в IT-сфере совершено на 33,7% больше преступлений, чем год назад, в том числе с использованием сети интернет — на 51,6%, при помощи средств мобильной связи — на 31,6%», — приводит ТАСС сообщение пресс-центра министерства.

Как сообщалось в начале февраля, в России число киберпреступлений за год увеличилось на 73%.

Президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы активно следить за преступностью в сфере информационных технологий.