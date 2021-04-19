Отряд кораблей Балтийского флота вошёл в Атлантический океан
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.
«Отряд кораблей вышел в море из сирийского порта Тартус 8 апреля, пересёк Средиземное море и, форсировав Гибралтар, вышел в Атлантический океан», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что прибытие отряда кораблей в Балтийск запланировано на конец апреля.
Ранее сообщалось, что отряд кораблей Балтийского флота на несколько дней задержался в одном из заливов Средиземноморья вследствие непогоды.