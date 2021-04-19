Отряд кораблей Балтийского флота вошёл в Атлантический океан

Отряд кораблей Балтийского флота, в который входят корвет «Стойкий», танкер «Кола», морской буксир «Яков Гребельский» и плавучая мастерская ПМ-82, вошёл в Атлантический океан.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Отряд кораблей вышел в море из сирийского порта Тартус 8 апреля, пересёк Средиземное море и, форсировав Гибралтар, вышел в Атлантический океан», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что прибытие отряда кораблей в Балтийск запланировано на конец апреля.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Балтийского флота на несколько дней задержался в одном из заливов Средиземноморья вследствие непогоды.