Отряд кораблей Балтийского флота вошёл в Атлантический океан

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Отряд кораблей Балтийского флота, в который входят корвет «Стойкий», танкер «Кола», морской буксир «Яков Гребельский» и плавучая мастерская ПМ-82, вошёл в Атлантический океан.
Отряд кораблей Балтийского флота вошёл в Атлантический океан
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Отряд кораблей вышел в море из сирийского порта Тартус 8 апреля, пересёк Средиземное море и, форсировав Гибралтар, вышел в Атлантический океан», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что прибытие отряда кораблей в Балтийск запланировано на конец апреля.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Балтийского флота на несколько дней задержался в одном из заливов Средиземноморья вследствие непогоды.

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