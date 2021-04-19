Одна из больниц Удмуртии вернулась к штатному режиму работы
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
С начала апреля отделение больницы больше не принимает новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Там провели санитарную обработку и дезинфекцию.
«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью в Глазове стабильная, мы можем вернуть больницу к оказанию помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями. Вновь выявленные пациенты с COVID-19, нуждающиеся в госпитализации, будут направляться в Республиканскую клиническую инфекционную больницу», — сообщила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева.
Отделение работало с 3 сентября 2020 года. Там выделили 100 коек для пациентов с COVID-19. В пик заболеваемости в больнице находились до 220 человек.
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