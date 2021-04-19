В России в гражданский оборот поступило 16 млн доз «Спутника V»

В России в гражданский оборот поступило 16 млн доз вакцины «Спутник V».

Об этом сообщил замгендиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов в ходе общего собрания отделения медицинских наук Российской академии наук.

«Произведено порядка 20 млн доз вакцины, в гражданский оборот выпущено 16 млн доз вакцины», — цитирует Логунова Интерфакс.

Ранее сообщалось, что разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» на текущей неделе начала поступать в медицинские учреждения страны.

Также стало известно, что первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак» производства центра им. Чумакова направлены в российские регионы.