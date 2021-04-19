На Ставрополье свыше 162 тысяч человек привились от коронавируса
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- РИА Новости
Об этом пишет pobeda26.ru.
Глава региона отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 28 человек. У 42 жителей Ставрополья за сутки выявлена инфекция.
За всё время пандемии в крае провели более 1,6 млн исследований на наличие заболевания.
«Для защиты от инфекции продолжается вакцинация, охват которой уже превышает 162,2 тыс. человек. Также важно следовать мерам профилактики, ответственно относиться к здоровью», — подчеркнул Владимир Владимиров.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.