На Ставрополье свыше 162 тысяч человек привились от коронавируса

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в регионе свыше 162 тыс. человек сделали прививку против COVID-19.

Об этом пишет pobeda26.ru.

Глава региона отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 28 человек. У 42 жителей Ставрополья за сутки выявлена инфекция.

За всё время пандемии в крае провели более 1,6 млн исследований на наличие заболевания.

«Для защиты от инфекции продолжается вакцинация, охват которой уже превышает 162,2 тыс. человек. Также важно следовать мерам профилактики, ответственно относиться к здоровью», — подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.