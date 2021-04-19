В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные оперштаба республики.
19 апреля в Удмуртии зафиксирован один летальный исход.
Вакциной от COVID-19 привились 68 584 человека.
За всё время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 129 случаев заболевания среди жителей. Из них 28 717 человек уже выздоровели, 406 скончались.
Всего в Удмуртии провели 1 023 333 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2809.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.