В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
В Удмуртии за минувшие сутки ещё у 64 жителей подтвердился диагноз «коронавирус». Выздоровели и были выписаны 76 пациентов.
В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные оперштаба республики.

19 апреля в Удмуртии зафиксирован один летальный исход.

Вакциной от COVID-19 привились 68 584 человека.

За всё время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 129 случаев заболевания среди жителей. Из них 28 717 человек уже выздоровели, 406 скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 023 333 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2809.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить