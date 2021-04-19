Эксперт напомнила о штрафах за борщевик на участках в Подмосковье

Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова напомнила о штрафах за наличие борщевика на участке в Московской области.

«Земельные контролёры должны реагировать на жалобы и выезжать с проверкой. Сообщить о зарослях борщевика может любой человек, в том числе и сосед, и житель прилегающей территории, и вообще случайный прохожий. Для регистрации правонарушения может использоваться фото- и видеосъёмка», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам Петриковой, предупреждать собственника о выезде контролёра никто не будет, необязательно и его присутствие при составлении акта о правонарушении.

Как напомнила эксперт, штрафы для физлиц составляют 2—5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20—50 тыс. рублей, для юрлиц — от 150 тыс. до 1 млн рублей.

«Размер штрафа не зависит от площади, скорее он будет зависеть от злостности нарушения. На первый раз могут выписать минимальную сумму, а в случае повторного нарушения она будет увеличиваться», — пояснила Петрикова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о мерах по борьбе с борщевиком в 2021 году.