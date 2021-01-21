В Подмосковье рассказали о мерах по борьбе с борщевиком в 2021 году

В Московской области рассказали о мерах по борьбе с борщевиком в 2021 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Планируется ликвидация борщевика на 11 тыс. земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственности области. Совокупно планируемая площадь обработки поражённых борщевиком территорий составит 15 тыс. га», — заявил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, в настоящее время проводятся закупочные мероприятия и заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, утверждаются задания.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о мероприятиях по борьбе с борщевиком.