В Калининградской области рассказали о мероприятиях по борьбе с борщевиком

В Калининградской области рассказали о мероприятиях, направленных на борьбу с борщевиком.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Решение вопроса уничтожения борщевика Сосновского на территории нашей области должно быть системным. Работа должна вестись одновременно на всех обнаруженных очагах независимо от категории земель. Только при таком подходе можно рассчитывать на положительные результаты», — заявил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Бусуркин.

На данный момент муниципальные образования разработали карты произрастания борщевика.

По данным муниципальных образований, в проектах местных бюджетов на 2020 год предусмотрено в целом более 20 млн рублей. На местах уже начался подбор организаций и ИП для работ по уничтожению борщевика.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о работе по ликвидации борщевика.