В Подмосковье рассказали о работе по ликвидации борщевика

В Московской области рассказали о работе по ликвидации борщевика, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

«Второй этап обработки земель от борщевика в данный момент проводят во всех муниципалитетах региона. Выполнено уже 55% работ от всей муниципальной площади. Сорняк ликвидирован с площади более 15 тыс. га земли», — заявил он.

Обработка от борщевика началась в мае. В общей сложности нужно ликвидировать сорняк с 30 тыс. га земли.

Ранее заведующий кафедрой высших растений биологического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук Дмитрий Соколов в беседе с ФАН оценил сообщения немецких СМИ о том, что борщевик Сосновского стал настоящим стихийным бедствием для России.