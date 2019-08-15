В Подмосковье рассказали о работе по ликвидации борщевика

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В Московской области рассказали о работе по ликвидации борщевика, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.
В Подмосковье рассказали о работе по ликвидации борщевика
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«Второй этап обработки земель от борщевика в данный момент проводят во всех муниципалитетах региона. Выполнено уже 55% работ от всей муниципальной площади. Сорняк ликвидирован с площади более 15 тыс. га земли», — заявил он.

Обработка от борщевика началась в мае. В общей сложности нужно ликвидировать сорняк с 30 тыс. га земли.

Ранее заведующий кафедрой высших растений биологического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук Дмитрий Соколов в беседе с ФАН оценил сообщения немецких СМИ о том, что борщевик Сосновского стал настоящим стихийным бедствием для России.

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