В Совфеде оценили идею предоставлять многодетным семьям топливные карты

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Никиты Березина предоставлять многодетным семьям топливные карты с ежемесячным лимитом.
В Совфеде оценили идею предоставлять многодетным семьям топливные карты
  • Reuters

«Инициатива хорошая. Только 30 литров в месяц для работающей семьи не так много, если человек, например, имеет отношение к сельскому производству. Но любая помощь многодетной семье — это хорошо», — считает сенатор.

В то же время Рязанский отметил сложность воплощения этой идеи в административном плане.

«Чисто административно, честно говоря, будет сложно. Это надо перевести в какие-то талоны, перевести в отношения с заправочными возможностями, которые есть в регионах, а они бывают разные. Надо специально сделать так, чтобы каждая заправочная компания, а их много, принимала эти талоны и понимала эту систему», — заявил собеседник RT.

По его мнению, необходимо искать более простые формы реализации предложения.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин предложил оказать дополнительную поддержку многодетным семьям и рассмотреть возможность предоставления им топливных карт с ежемесячным лимитом 30 литров бензина на семью.

Копия обращения на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

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