В Госдуме предложили предоставлять многодетным семьям топливные карты с ежемесячным лимитом

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин предложил оказать дополнительную поддержку многодетным семьям и рассмотреть возможность предоставления им топливных карт с ежемесячным лимитом 30 литров бензина на семью. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили предоставлять многодетным семьям топливные карты с ежемесячным лимитом
  • РИА Новости

По его словам, данная мера поддержки направлена на установление социальной справедливости и на предоставление семьям выбора — использовать бесплатный проезд на общественном транспорте либо личное автотранспортное средство.

«С учётом изложенного прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность введения бесплатных топливных карт для многодетных семей и включения данной инициативы в государственную программу поддержки семей с детьми», —говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому многодетные семьи смогут получить до 450 тыс. рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку индивидуального жилого дома, но и на его строительство.

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