В Минобороны рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19

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В Минобороны России рассказали о ходе вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошли более 620 тыс. человек», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, прививки на добровольной основе получают военнослужащие и их родственники, военные пенсионеры, гражданский персонал воинских частей и военных учебных заведений страны.

Ранее в Минобороны сообщили, что более 180 иностранных военные атташе из 34 стран вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V». 

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