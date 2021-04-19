В Минобороны рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19
«Добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошли более 620 тыс. человек», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, прививки на добровольной основе получают военнослужащие и их родственники, военные пенсионеры, гражданский персонал воинских частей и военных учебных заведений страны.
Ранее в Минобороны сообщили, что более 180 иностранных военные атташе из 34 стран вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V».