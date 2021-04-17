Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков

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Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что против него возбудили дело за пропаганду наркотиков.
Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков
  • РИА Новости

«Вы наверняка уже слышали новости, что на меня завели дело… Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то ещё юристы, лингвисты и слушают», — заявил он в сторис на своей странице в Instagram.

Вместе с этим он приложил скриншот, в котором его адвокат указывает, что официальная позиция защиты заключается в том, что «никакой пропаганды наркотиков нет в произведениях Моргенштерна». По словам юриста, по данному делу будут проведены экспертизы.

Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировала обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении рэпера Моргенштерна.

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