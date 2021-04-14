Екатерина Мизулина рассказала о жалобе в Генпрокуратуру на Моргенштерна

Короткая ссылка
Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировала обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении рэпера Моргенштерна.
Екатерина Мизулина рассказала о жалобе в Генпрокуратуру на Моргенштерна
  • © Антонимы / youtube.com

По её словам, это жалоба «по поводу пропаганды наркотиков в его творчестве, в текстах».

«Это откровенная, это прям жесточайшая пропаганда именно в детской среде, потому что его смотрят в основном подростки, маленькие дети, и здесь, конечно, я не уверена, что будет только административная ответственность», — сказала Мизулина.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна по поводу возможной пропаганды наркотиков в детской среде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить