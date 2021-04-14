Екатерина Мизулина рассказала о жалобе в Генпрокуратуру на Моргенштерна

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировала обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении рэпера Моргенштерна.

По её словам, это жалоба «по поводу пропаганды наркотиков в его творчестве, в текстах».

«Это откровенная, это прям жесточайшая пропаганда именно в детской среде, потому что его смотрят в основном подростки, маленькие дети, и здесь, конечно, я не уверена, что будет только административная ответственность», — сказала Мизулина.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна по поводу возможной пропаганды наркотиков в детской среде.