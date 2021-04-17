Названы даты репетиций парада Победы в Москве
- Reuters
«Двадцать девятого апреля и 4 мая в российской столице пройдут ночные репетиции, генеральная репетиция состоится на Красной площади 7 мая», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что на данный момент три раза в неделю проходят тренировки парадных расчётов и механизированной колонны в подмосковном Алабино.
Тренировки в Алабино будут проводится до 26 апреля.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что парад Победы пройдёт в Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной 9 мая.