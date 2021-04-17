Названы даты репетиций парада Победы в Москве

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Ночные тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция пройдёт 7 мая, сообщает Минобороны России.
Названы даты репетиций парада Победы в Москве
  • Reuters

«Двадцать девятого апреля и 4 мая в российской столице пройдут ночные репетиции, генеральная репетиция состоится на Красной площади 7 мая», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на данный момент три раза в неделю проходят тренировки парадных расчётов и механизированной колонны в подмосковном Алабино.

Тренировки в Алабино будут проводится до 26 апреля.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что парад Победы пройдёт в Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной 9 мая.

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