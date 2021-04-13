В Нижнем Новгороде рассказали о месте проведения парада Победы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что парад Победы пройдёт в Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной 9 мая.

Об этом сообщает РИА «Время Н».

На площади перед Речным вокзалом установят трибуны для ветеранов.

«День Победы — особый праздник, а в этом году он для нас связан ещё и с 800-летием Нижнего Новгорода. Парадом на Нижневолжской набережной мы отдадим дань памяти всем поколениям героев-нижегородцев, защищавших Родину», — подчеркнул губернатор.

Сообщается, что 20 апреля на Нижневолжской набережной пройдёт первая тренировка механизированной колонны.

Как ранее сообщала ОТР, в Самарской области военные начали подготовку к параду Победы.