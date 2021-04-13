В Нижнем Новгороде рассказали о месте проведения парада Победы
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает РИА «Время Н».
На площади перед Речным вокзалом установят трибуны для ветеранов.
«День Победы — особый праздник, а в этом году он для нас связан ещё и с 800-летием Нижнего Новгорода. Парадом на Нижневолжской набережной мы отдадим дань памяти всем поколениям героев-нижегородцев, защищавших Родину», — подчеркнул губернатор.
Сообщается, что 20 апреля на Нижневолжской набережной пройдёт первая тренировка механизированной колонны.
Как ранее сообщала ОТР, в Самарской области военные начали подготовку к параду Победы.