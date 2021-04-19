Аналитики выяснили, какие навыки необходимы для успешной карьеры
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Так, этот навык требуется в каждой третьей вакансии (35%).
Отмечается, что он наиболее важен для работодателей Калмыкии и Крыма.
На втором месте по востребованности у работодателей — умение обращаться с компьютером.
Согласно исследованию, быть «уверенными пользователями ПК» требуют 32% всех вакансий.
Также в некоторых регионах на первом месте в рейтинге необходимых компетенций — умение продавать. Так происходит, например, в Москве (34%), Кабардино-Балкарии (38%), Дагестане (36%), Краснодарском (34%) и Пермском (34%) краях.
Но в целом по России этот навык только на третьем месте (28%), говорится в исследовании.
Кроме того, аналитики выяснили, что только для четверти российских работодателей (25%) важна общая грамотность их сотрудников.
Замыкает топ-5 самых востребованных профессиональных навыков умение вести деловые переговоры (22%).
Больше всего оно требуется в Перми (25%) и Волгограде (22%).
Отмечается, что всего было проанализировано более 10 тыс. вакансий в российских регионах в апреле этого года.
Ранее сообщалось, что практически каждый четвёртый трудоустроенный россиянин хотел бы стать директором компании, в которой работает.