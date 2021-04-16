В Москве к системе ЕМИАС подключили ещё две больницы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили ещё два московских стационара: городскую больницу имени С.С. Юдина и городскую больницу №1 имени Н.И. Пирогова.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Это открывает принципиально новые возможности как для врачей, так и для пациентов. Внедрение в работу ЕМИАС обеспечит преемственность всех этапов лечения и комплексный подход при оказании качественной медицинской помощи», — сказала Ракова.

По её словам, подключение больниц к ЕМИАС позволит автоматизировать процесс оказания медицинской помощи с момента поступления пациента до его выписки. Заммэра уточнила, что теперь к единой цифровой платформе подключено уже 34 стационара, ещё в 19 ведутся работы по подключению к системе.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в столичных поликлиниках появится чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет опрашивать пациента перед приёмом и загружать данные в ЕМИАС.