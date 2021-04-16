В СК раскрыли суть обвинений против замглавы департамента Москвы
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По данному делу также проходят первый замдиректора Городского агентства управления инвестициями и начальник организационно-планового отдела того же учреждения.
«В период с февраля 2020-го по апрель 2021 года соучастники вступили в преступный сговор с целью получения незаконного денежного вознаграждения в размере более 5 млн рублей от столичного предпринимателя за оказание содействия в беспрепятственном подписании актов сдачи-приёмки выполненных работ по ранее заключённым договорам», — выяснили в СК.
Подозреваемые были задержаны в момент передачи денег.
При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах уточняет, что, по предварительным данным, всего бизнесмен передал подозреваемым более 22,5 млн рублей.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Департамента экономической политики и развития столицы. Ещё двоим фигурантам дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.