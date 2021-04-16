Замглавы департамента экономики Москвы задержали по делу о взятке

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Заместитель главы департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Пресненском суде столицы.
Замглавы департамента экономики Москвы задержали по делу о взятке
  • © Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В Пресненский районный суд г. Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Костромы Леонида Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России, сроком до 14 июня», — приводит сообщение РИА Новости.

Согласно информации на сайте столичной мэрии, Кострома был назначен на пост замглавы департамента экономической политики и развития Москвы в июле 2020 года, а до этого занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.

Ранее был задержан исполняющий обязанности зампредседателя правительства Ставропольского края, которого заподозрили в совершении мошеннических действий.

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