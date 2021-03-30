Задержан и. о. замглавы правительства Ставропольского края

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Исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова подозревают в совершении мошеннических действий.
Задержан и. о. замглавы правительства Ставропольского края
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«По данным следствия, Петрашов, занимающий должность заместителя председателя правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 год, под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн рублей», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

В расследовании дела приняли участие следователи столичного Следственного комитета, сотрудники ФСБ и МВД России.

Ранее стало известно, что замглава правительства Ставрополья Александр Золотарёв арестован по делу о взятках.

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