Задержан и. о. замглавы правительства Ставропольского края
- © РИА Новости / Максим Блинов
«По данным следствия, Петрашов, занимающий должность заместителя председателя правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 год, под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн рублей», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).
В расследовании дела приняли участие следователи столичного Следственного комитета, сотрудники ФСБ и МВД России.
Ранее стало известно, что замглава правительства Ставрополья Александр Золотарёв арестован по делу о взятках.