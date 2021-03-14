Замглавы правительства Ставрополья арестован по делу о взятках

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Заместитель главы правительства Ставропольского края Александр Золотарёв, подозреваемый в получении взяток в особо крупном размере, арестован на два месяца.
Замглавы правительства Ставрополья арестован по делу о взятках
  • РИА Новости

«Избрать в отношении Золотарёва Александра Евгеньевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 12 мая 2021 года», — цитирует судью Промышленного районного суда Ставрополя ТАСС.

12 марта Золотарёв, подозреваемый в получении взяток на общую сумму свыше 60 млн рублей, был задержан в аэропорту при попытке скрыться.

По данным следствия, замглавы правительства Ставрополья в сговоре с другим чиновником получал взятки за покровительство при реализации ряда госконтрактов с 2017 года.

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