Следователи задержали замглавы правительства Ставропольского края
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК по региону.
Отмечается, что он был задержан в аэропорту при попытке скрыться.
«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере», — говорится в заявлении.
По версии следствия, общая сумма взяток превышает 60 млн рублей.
Согласно информации СК, свою коррупционную деятельность он начала в 2017 году. Вступив в сговор с другим чиновником, он получал взятки за покровительство при реализации ряда госконтрактов.
Ранее СК завёл дело в отношении зампрокурора Таганрога по подозрению во взятке.