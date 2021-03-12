Следователи задержали замглавы правительства Ставропольского края

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Следователи задержали заместителя главы правительства Ставропольского края Александра Золотарева в связи с делом о взяточничестве.
Следователи задержали замглавы правительства Ставропольского края
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК по региону.

Отмечается, что он был задержан в аэропорту при попытке скрыться.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере», — говорится в заявлении.

По версии следствия, общая сумма взяток превышает 60 млн рублей.

Согласно информации СК, свою коррупционную деятельность он начала в 2017 году. Вступив в сговор с другим чиновником, он получал взятки за покровительство при реализации ряда госконтрактов.

Ранее СК завёл дело в отношении зампрокурора Таганрога по подозрению во взятке.

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