СК завёл дело в отношении зампрокурора Таганрога по подозрению во взятке

В СК России по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении зампрокурора Таганрога, в настоящее время исполняющего обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК России (получение взятки) и жителя Таганрога по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что, согласно версии следствия, «6 марта 2021 года сотрудник прокуратуры получил через посредника взятку в 100 тыс. рублей за содействие в непривлечении к установленной законом ответственности предпринимателя по результатам проверки, проводимой прокуратурой г. Таганрога Ростовской области».

«После получения незаконного денежного вознаграждения подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Оперативные мероприятия проводились под контролем органов прокуратуры», — говорится в сообщении.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько уголовных дел о коррупции было возбуждено в стране в 2020 году.