Суд арестовал замглавы Департамента экономики Москвы по делу о взятке
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«Пресненским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Костромы Л. меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня», — цитирует пресс-секретаря суда Лелу Кокаю РИА Новости.
По данному делу также проходят ещё двое фигурантов — Дмитрий Рославцев и Максим Самылов.
Ранее сообщалось, что Кострома задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.