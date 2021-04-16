Суд арестовал замглавы Департамента экономики Москвы по делу о взятке

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Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца замглавы Департамента экономической политики и развития столицы Леонида Кострому, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Суд арестовал замглавы Департамента экономики Москвы по делу о взятке
  • © РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда

«Пресненским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Костромы Л. меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня», — цитирует пресс-секретаря суда Лелу Кокаю РИА Новости.

По данному делу также проходят ещё двое фигурантов — Дмитрий Рославцев и Максим Самылов.

Ранее сообщалось, что Кострома задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

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