Суд арестовал замглавы Департамента экономики Москвы по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца замглавы Департамента экономической политики и развития столицы Леонида Кострому, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

«Пресненским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Костромы Л. меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня», — цитирует пресс-секретаря суда Лелу Кокаю РИА Новости.

По данному делу также проходят ещё двое фигурантов — Дмитрий Рославцев и Максим Самылов.

Ранее сообщалось, что Кострома задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.